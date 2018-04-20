Президент Армении призвал к диалогу

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян распространил 19 апреля заявление, призвав к диалогу.

Представляем текст заявления полностью:



«За последние дни тысячи граждан нашей республики, большая часть которых – учащиеся, предъявляют свои требования властям посредством митингов и шествий.



Молодежь – наш завтрашний день, наш будущий солдат, ученый и инженер, политический деятель и государственный чиновник, и, безусловно, голос молодежи должен стать слышимым, а мнение – уважаться.



Конечно, есть множество накопившихся социальных, правовых и политических проблем, которые требуют скорейшего решения.



Парламент Армении и сформированное большинством правительство, будучи наделенными соответствующими полномочиями, призваны обсуждать эти вопросы и найти решения, которые приемлемы для общества.



По моему глубокому убеждению, единственное решение в таких ситуациях – диалог в любом формате, уважение мнений друг друга и толерантность.



Как президент страны, я призываю стороны к диалогу для поиска выхода из создавшейся ситуации.



Я разделяю выраженное различными общественно-политическими организациями беспокойство относительно сложившейся ситуации и приветствую предложение партии «Дашнакцутюн» о создании платформы для политических консультаций под эгидой президента Армении с целью поиска совместных решений проблем.



До того призываю участников митингов – протестующих и правоохранителей - проявлять сдержанность и ответственность. Хочу еще раз напомнить, что безопасность, стабильность и национальная солидарность нашей страны должны быть первоочередной и неоспоримой необходимостью для всех нас».