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Католикосы призвали не решать вопросы на улице


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Серж Саргсян, Католикос Всех Армян Гарегин Второй и Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый обсудили сегодня проходящие в стране акции протеста.

Согласно сообщению пресс-службы премьер-министра, католикосы, посчитав естественным, что в каждой стране могут возникать недовольства, подчеркнули важность выражения протеста цивилизованным путем.

Арам Первый, в частности, приветствовал призыв Сержа Саргсяна о том, чтобы «силы сели за стол и вели диалог».

«Данный диалог во главе с Вами и президентом должен состояться, поскольку продолжение сложившейся ситуации нанесет серьезный вред нашей родине, нашему народу, в особенности, Арцаху. Настала пора консолидации, поскольку мы окружены недружественными силами. Естественно, имеются проблемы, но об этих вопросах мы должны говорить в условиях взаимной любви и уважения. Именно это я хотел Вам передать, господин премьер-министр»,- отметил Католикос Великого Дома Киликийского.

Он подчеркнул, что в эти дни «обострение напряженной ситуации провокационными призывами, формирование атмосферы неопределенности наносит вред как армянскому народу, так и восприятию Армении во внешнем мире».

«Мы должны сказать демонстрантам: это наша общая родина, все мы сыновья этой родины, мы одна семья. Сложности и проблемы всегда будут, однако необходимо сесть за стол и обсуждать вопросы в атмосфере взаимопонимания, а не на улице. Этим единым стремлением к решению вопросов необходимо сообща искать пути их решения. Так должно быть. Продолжать в том же духе и в той же обстановке вредно, вредно для нашей родины, для нашего народа»,- добавил Арам Первый.

Гарегин Второй выразил надежду, что «сложившаяся ситуация постепенно успокоится, и люди вернутся к построению родины и ее безопасности».

«Впереди 24 апреля – день памяти жертв Геноцида армян. И совет этого дня должен быть в сознании, восприятиях каждого армянского гражданина, нужно руководствоваться этим, верно жить и развиваться, чтобы уберечь страну от трагедий, потерь»,- отметил Гарегин Второй.

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