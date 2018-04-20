Еще четыре министра сохранили свои посты

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян подписал сегодня указы о назначении четырех министров.

Армен Амирян назначен министром культуры, Давид Арутюнян – министром юстиции, Игнатий Аракелян – министром сельского хозяйства, Давид Тоноян – министром по чрезвычайным ситуациям.

Все четыре министра занимали те же посты в прежнем правительстве.