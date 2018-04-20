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Еще четыре министра сохранили свои посты


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян подписал сегодня указы о назначении четырех министров.

Армен Амирян назначен министром культуры, Давид Арутюнян – министром юстиции, Игнатий Аракелян – министром сельского хозяйства, Давид Тоноян – министром по чрезвычайным ситуациям. 

 

Все четыре министра занимали те же посты в прежнем правительстве.

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