Еще четыре министра сохранили свои посты

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян подписал сегодня указы о назначении четырех министров.
Армен Амирян назначен министром культуры, Давид Арутюнян – министром юстиции, Игнатий Аракелян – министром сельского хозяйства, Давид Тоноян – министром по чрезвычайным ситуациям.
Все четыре министра занимали те же посты в прежнем правительстве.
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