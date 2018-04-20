Карен Карапетян представил сферы своей ответственности

Ереван/Медиамакс/. Первый вице-премьер Карен Карапетян заявил сегодня, что будет отвечать в правительстве за экономический блок и территориальное управление.

Карен Карапетян провел совещание с участием руководителей ведомств, координирующих экономический блок.

«Мы вносим определенные изменения в аппарат, уточняем задачи и функции ведомств и должны работать очень адресно. Надеюсь, что каждый из коллег по своей части осуществит пересмотр и рестарт своих планов на этот год. По данным за первый квартал, которые будут опубликованы в скором времени, мы набрали достаточно хороший темп и должны продолжать в том же духе. Для нас важны все программы»,- отметил Карен Карапетян.