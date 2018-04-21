Серж Саргсян призвал Никола Пашиняна к «немедленному» диалогу

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Серж Саргсян призвал сегодня депутата Национального собрания Никола Пашиняна «сесть за стол политического диалога и переговоров».

Представляем заявление Сержа Саргсяна:



«В течение минувшей недели в Ереване прошел ряд митингов и шествий. Право на проведение мирных демонстраций и шествий имеет каждый гражданин нашей страны. Власти отнеслись к этому праву с уважением и продолжат уважать его всегда.



К сожалению, эти общественные собрания часто выходили за рамки дозволенного законом и получали неуместные и анархические проявления, о чем подробно говорится в многочисленных заявлениях полиции. Происходящие события чреваты непредсказуемыми последствиями, ставят под угрозу общественный порядок и наносят урон непростой и хрупкой гармонии общества Армении.



Каждый из нас обязан помнить, что кроме него самого в этой стране живут, работают, учатся и отдыхают не менее гордые граждане Армении. Гармония внутри нашего общества должна основываться на солидарности и терпимости.



Я глубоко обеспокоен разворачивающимися внутриполитическими развитиями. Во избежание необратимых потерь призываю депутата Национального собрания Армении Никола Пашиняна начать сесть за стол политического диалога и переговоров. Это необходимо сделать немедленно.



Уверен, что формированию соответствующего сложившейся ситуации диалога могут способствовать все политические силы в стране».