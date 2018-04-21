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Пашинян: Готов обсуждать условия отставки Саргсяна


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Депутат парламента Никол Пашинян прокомментировал сегодня призыв премьер-министра Сержа Саргсяна «начать немедленный политический диалог и сесть за стол переговоров».

Он заявил, что готов обсуждать условия отставки Сержа Саргсяна.

Серж Саргсян призвал Никола Пашиняна к «немедленному» диалогу


«Я еще вчера сказал, что мы не жаждем возмездия и хотим, чтобы переход власти к народу прошел без потрясений. Я также считаю, что могут быть невосполнимые потери и призываю Сержа Саргсяна немедленно принять все наши условия»,- отметил Никол Пашинян.

«Я не закрыт для диалога, но его темой могут стать условия отставки Сержа Саргсяна», - отметил депутат.

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