Пашинян: Готов обсуждать условия отставки Саргсяна

Ереван/Медиамакс/. Депутат парламента Никол Пашинян прокомментировал сегодня призыв премьер-министра Сержа Саргсяна «начать немедленный политический диалог и сесть за стол переговоров».
Он заявил, что готов обсуждать условия отставки Сержа Саргсяна.
«Я еще вчера сказал, что мы не жаждем возмездия и хотим, чтобы переход власти к народу прошел без потрясений. Я также считаю, что могут быть невосполнимые потери и призываю Сержа Саргсяна немедленно принять все наши условия»,- отметил Никол Пашинян.
«Я не закрыт для диалога, но его темой могут стать условия отставки Сержа Саргсяна», - отметил депутат.
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