Армен Саргсян готов встретиться с Николом Пашиняном

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян заявил сегодня, что «готов встретиться с депутатом Национального собрания Николом Пашиняном, чтобы смягчить имеющееся напряжение посредством диалога политических сил».

Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента Армении.





Политика | 2018-04-21 13:40:13 Пашинян: Готов обсуждать условия отставки Саргсяна