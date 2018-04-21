Армен Саргсян готов встретиться с Николом Пашиняном

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян заявил сегодня, что «готов встретиться с депутатом Национального собрания Николом Пашиняном, чтобы смягчить имеющееся напряжение посредством диалога политических сил».
Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента Армении.
«Выражаю свою глубокую обеспокоенность в связи со сложившейся в стране ситуацией.
Повисшая в воздухе нетерпимость достигла своего аппогея. Меня глубоко беспокоит отказ от диалога, который может привести к столкновению.
Обращаюсь ко всем: остановитесь на мгновение и трезво осмыслите, к каким последствиям может привести это противостояние.
Это не политический призыв: я обращаюсь к вам как родитель, как друг и как человек»,- заявил Армен Саргсян.
Президент Армении призвал всех «проявить крайную сдержанность и ответственность перед тем, как предпринять какой-либо шаг, строго следовать букве и духу закона, не выходить за рамки прав и обязанностей гражданина Армении и официальных полномочий».
«Любое политическое требование, которое угрожает здоровью и жизни гражданина, теряет смысл, каким бы обоснованным оно ни было.
К сожалению, у нас уже есть такой опыт, и мы не должны позволить, чтобы он повторился.
Победителей и проигравших не будет, пострадаем мы все, пострадает страна. Необходимо смягчить напряжение. Нельзя допустить, чтобы через пропасть, разъединяющую стороны, невозможно было проложить мост»,- заявил Армен Саргсян.
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