«Серж Сарггсян должен уйти, других вариантов нет», заявил Пашинян

Ереван, Медиамакс. Депутат Национального собрания Никол Пашинян в 09:35 часов выступил с прямым видео-обращением к своим сторонникам и заявил, что будет обсуждать с Сержем Саргсяном лишь вопрос его отставки.

«Серж Саргсян должен уйти, других вариантов не существует»,- заявил он.



Пашинян отметил, что «народ уже победил» и он считает своим долгом закрепить эту победу не только де-факто, но и де-юре.



Он также сообщил, что сегодня в 19:00 на Площади Республики состоится очередной митинг.



В 10:00 ожидается встреча Никола Пашиняна и Сержа Саргсяна.