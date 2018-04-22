«Серж Сарггсян должен уйти, других вариантов нет», заявил Пашинян

Ереван, Медиамакс. Депутат Национального собрания Никол Пашинян в 09:35 часов выступил с прямым видео-обращением к своим сторонникам и заявил, что будет обсуждать с Сержем Саргсяном лишь вопрос его отставки.
«Серж Саргсян должен уйти, других вариантов не существует»,- заявил он.
Пашинян отметил, что «народ уже победил» и он считает своим долгом закрепить эту победу не только де-факто, но и де-юре.
Он также сообщил, что сегодня в 19:00 на Площади Республики состоится очередной митинг.
В 10:00 ожидается встреча Никола Пашиняна и Сержа Саргсяна.
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