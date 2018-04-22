Полиция применила силу, Пашинянa подвергли приводу

Ереван,Медиамакс. Сегодня в 11:40 часов полиция применила силу и специальные средства против митингующих на улице Арцаха.
Никола Пашиняна увели полицейские, однако пока неясно, в каком статусе.
Он является депутатом Национального собрания и не может быть лишен неприкосновенности без решения парламента.
Полиция применила шумовые гранаты.
К протестующум обратился депутат Национального собрания Сасун Микаелян, призвав людей не бояться ничего и оставаться на местах.
«Мы должны освободить Никола», - сказал он.
Вскоре приводу были подвергнуты также Сасун Микаелян и другой депутат от фракции «Елк» Арарат Мирзоян.
Ситуация на улице Арцаха остается напряженной.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.