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Полиция применила силу, Пашинянa подвергли приводу


Фото: Photolure


Ереван,Медиамакс. Сегодня в 11:40 часов полиция применила силу и специальные средства против митингующих на улице Арцаха.

Никола Пашиняна увели полицейские, однако пока неясно, в каком статусе.

Он является депутатом Национального собрания и не может быть лишен неприкосновенности без решения парламента.

Полиция применила шумовые гранаты.

Саргсян обвинил Пашиняна в шантаже и напомнил об уроках «1 марта»


К протестующум обратился депутат Национального собрания Сасун Микаелян, призвав людей не бояться ничего и оставаться на местах.

«Мы должны освободить Никола», - сказал он.

Вскоре приводу были подвергнуты также Сасун Микаелян и другой депутат от фракции «Елк» Арарат Мирзоян.

Ситуация на улице Арцаха остается напряженной.

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