Полиция применила силу, Пашинянa подвергли приводу

Ереван,Медиамакс. Сегодня в 11:40 часов полиция применила силу и специальные средства против митингующих на улице Арцаха.

Никола Пашиняна увели полицейские, однако пока неясно, в каком статусе.



Он является депутатом Национального собрания и не может быть лишен неприкосновенности без решения парламента.



Полиция применила шумовые гранаты.



