Армен Саргсян и Бако Саакян обсудили ситуацию

Ереван /Медиамакс/. Сегодня на встрече в Ереване президенты Армении и Арцаха Армен Саргсян и Бако Саакян выразили беспокойство в связи с событиями в Армении.
«Отметив, что важнейшим фактором для обеспечения безопасности Армении и Арцаха была и остается внутренняя стабильность, президенты подчеркнули необходимость решения всех спорных вопросов исключительно в рамках закона и посредством диалога», - говорится в сообщении пресс-службы президента Армении.
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