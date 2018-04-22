Армен Саргсян и Бако Саакян обсудили ситуацию

Ереван /Медиамакс/. Сегодня на встрече в Ереване президенты Армении и Арцаха Армен Саргсян и Бако Саакян выразили беспокойство в связи с событиями в Армении.

«Отметив, что важнейшим фактором для обеспечения безопасности Армении и Арцаха была и остается внутренняя стабильность, президенты подчеркнули необходимость решения всех спорных вопросов исключительно в рамках закона и посредством диалога», - говорится в сообщении пресс-службы президента Армении.