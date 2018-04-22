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Армен Саргсян и Бако Саакян обсудили ситуацию


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Сегодня на встрече в Ереване президенты Армении и Арцаха Армен Саргсян и Бако Саакян выразили беспокойство в связи с событиями в Армении.

«Отметив, что важнейшим фактором для обеспечения безопасности Армении и Арцаха была и остается внутренняя стабильность, президенты подчеркнули необходимость решения всех спорных вопросов исключительно в рамках закона и посредством диалога», - говорится в сообщении пресс-службы президента Армении.

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Армен Саргсян и Бако Саакян обсудили ситуацию
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