Никол Пашинян и его коллеги задержаны

Ереван /Медиамакс/. Депутаты Национального собрания Армении Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян задержаны «по подозрению в умышленной организации и проведении митингов с нарушением установленного законодательством порядка».

В сообщении Генеральной прокуратуры говорится, что в соответствии с Конституцией о задержании депутатов был срочно поставлен в известность председатель Национального собрания Армении.