Никол Пашинян и его коллеги задержаны

Ереван /Медиамакс/. Депутаты Национального собрания Армении Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян задержаны «по подозрению в умышленной организации и проведении митингов с нарушением установленного законодательством порядка».
В сообщении Генеральной прокуратуры говорится, что в соответствии с Конституцией о задержании депутатов был срочно поставлен в известность председатель Национального собрания Армении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.