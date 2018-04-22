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ЕС обеспокоен провалом встречи Саргсян-Пашинян


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Делегация Европейского союза в Армении и посольства стран-членов ЕС приняли сегодня срочное заявление, в котором говорится:

«ЕС приветствует инциативу президента Армении Армена Саркисяна по установлению диалога между правительством и протестующими.

Вместе с тем, ЕС обеспокоен тем, что непродолжительная встреча премьера-министра Сержа Сарсгяна и депутата Никола Пашиняна не смогла предотвратить дальнейший рост эскалации.

Европейский союз подтверждает: очень важно, чтобы все стороны проявляли сдержанность и ответственность и стремились к поиску скорейшего разрешения ситуации путем переговоров».

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