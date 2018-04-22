К сожалению, переговоры прервались, заявил президент Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян выступил сегодня с заявлением.

«Происходящие в нашей стране события достигли опасного рубежа, который может привести к необратимым последствиям.



К сожалению, вопреки достигнутой заранее договоренности, переговоры прервались в том случае, когда они могли бы привести к разрядке ситуации и снижению напряженности.



Тем не менее, необходимо отказаться от неконструктивной позиции и поведения, которое может подорвать стабильность нашей страны, и продолжать поиск возможностей диалога.



Нельзя испытывать безопасности Армении и Арцаха. Нельзя расчленять общество в преддверии 24 апреля (день памяти жертв геноцида армян-Медиамакс)»,- говорится в заявлении президента.