Карен Карапетян не считает, что в словах премьера была угроза

Ереван, Медиамакс. Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян заявил сегодня, что от встречи премьер-министра Сержа Саргсяна и депутата Никола Пашиняна были ожидания, «что она даст определенные варианты, поможет сформировать дорожную карту для выхода из этой ситуации».

Об этом первый вице-премьер заявил на встрече с журналистами, добавив, что переговоры или диалог предполагают, что люди намерены слышать друг друга и искать решения.



«Но когда встреча бывает ультимативной, это не диалог. Было очевидно, что одна из сторон пришла не с той логикой, что хочет найти решение»,- отметил Карен Карапетян.



Комментируя по просьбе Медиамакс мнения о том, что напомнив о событиях 1 марта 2008 года, Серж Саргсян пригрозил их повторением, Карен Карапетян заявил:



