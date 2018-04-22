Карен Карапетян не считает, что в словах премьера была угроза

Ереван, Медиамакс. Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян заявил сегодня, что от встречи премьер-министра Сержа Саргсяна и депутата Никола Пашиняна были ожидания, «что она даст определенные варианты, поможет сформировать дорожную карту для выхода из этой ситуации».
Об этом первый вице-премьер заявил на встрече с журналистами, добавив, что переговоры или диалог предполагают, что люди намерены слышать друг друга и искать решения.
«Но когда встреча бывает ультимативной, это не диалог. Было очевидно, что одна из сторон пришла не с той логикой, что хочет найти решение»,- отметил Карен Карапетян.
Комментируя по просьбе Медиамакс мнения о том, что напомнив о событиях 1 марта 2008 года, Серж Саргсян пригрозил их повторением, Карен Карапетян заявил:
«Я не думаю, что это была угроза. Это было напоминание об очень горьком, жестоком дне нашей истории. Уверен, что все должны сделать выводы из этого».
Говоря о задержании Никола Пашиняна и других депутатов, вице-премьер отметил:
«Уверен, что есть правовые основы и правоохранительные органы обоснуют это».
Говоря о возможности дальнейшего диалога, вице-премьер заявил, что «никогда не поздно, но нужно иметь смелость и позицию».
«Возможно, наши протестующие соотечественники сформулируют свою новую волю. И с ними необходимо поговорить. Я не говорю, что мы все делали верно, но мы должны слышать друг друга, а не диктовать - будь то власть или оппозиция»,- заявил он.
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