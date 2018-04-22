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Карен Карапетян не считает, что в словах премьера была угроза


Фото: Photolure


Ереван, Медиамакс. Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян заявил сегодня, что от встречи премьер-министра Сержа Саргсяна и депутата Никола Пашиняна были ожидания, «что она даст определенные варианты, поможет сформировать дорожную карту для выхода из этой ситуации».

Об этом первый вице-премьер заявил на встрече с журналистами, добавив, что переговоры или диалог предполагают, что люди намерены слышать друг друга и искать решения.

«Но когда встреча бывает ультимативной, это не диалог. Было очевидно, что одна из сторон пришла не с той логикой, что хочет найти решение»,- отметил Карен Карапетян.

Комментируя по просьбе Медиамакс мнения о том, что напомнив о событиях 1 марта 2008 года, Серж Саргсян пригрозил их повторением, Карен Карапетян заявил:

Саргсян обвинил Пашиняна в шантаже и напомнил об уроках «1 марта»


«Я не думаю, что это была угроза. Это было напоминание об очень горьком, жестоком дне нашей истории. Уверен, что все должны сделать выводы из этого».

Говоря о задержании Никола Пашиняна и других депутатов, вице-премьер отметил:

«Уверен, что есть правовые основы и правоохранительные органы обоснуют это».

Говоря о возможности дальнейшего диалога, вице-премьер заявил, что «никогда не поздно, но нужно иметь смелость и позицию».

«Возможно, наши протестующие соотечественники сформулируют свою новую волю. И с ними необходимо поговорить. Я не говорю, что мы все делали верно, но мы должны слышать друг друга, а не диктовать - будь то власть или оппозиция»,- заявил он.

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