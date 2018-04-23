Карен Карапетян намерен встретиться с Николом Пашиняном

Ереван/Медиамакс/. Первый вице-премьер Карен Карапетян заявил сегодня, что обратится к главному прокурору, чтобы отозвать из парламента ходатайство о лишении неприкосновенности задержанных депутатов Национального Собрания.

Об этом он объявил журналистам, добавив, что направляется на встречу с депутатом Николом Пашиняном.

Медиамакс напоминает, что депутаты Национального собрания Армении Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян были задержаны 22 апреля «по подозрению в умышленной организации и проведении митингов с нарушением установленного законодательством порядка». Генпрокуратура объявила, что, в соответствии с Конституцией, о задержании депутатов был срочно поставлен в известность председатель парламента.





Политика | 2018-04-22 15:06:31 Никол Пашинян и его коллеги задержаны

В свою очередь, президент Армении Армен Саргсян заявил сегодня, что обеспокоен тем фактом, что местонахождение Никола Пашиняна не известно со вчерашнего дня.

«В рамках установленных Конституцией полномочий президента республики я пытаюсь сделать все, чтобы эта ситуация была улажена и получила решение»,- добавил он.