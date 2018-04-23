Министр: «Армения признает право на свободу собраний»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил сегодня, что «последние события препятствуют работе государственных учреждений, в том числе - МИД».

«Мы получили многочисленные жалобы также от аккредитованных посольств, которые выражают свое недовольство в связи с нарушением их права на свободу передвижения»,- заявил Эдвард Налбандян на встрече с представителями местных и иностранных СМИ.



«Конечно, наши соотечественники имеют право выражать свое мнение. Но вторгаться в дипломатические представительства Армении за рубежом, ставить наших дипломатов в достаточно неудобное, компрометирующее положение различными заявлениями - не считаю, что это проявление патриотизма или демократии»,- добавил он.



По мнению министра иностранных дел, разрядить ситуацию можно посредством «доброй воли и диалога».



Министр юстиции Давид Арутюнян добавил, что Армения признает право на свободу мирных, безоружных собраний и будет верна уважению этого права.



Говоря о местонахождении депутата Никола Пашинина, министр заявил, что это не секрет, и его семья поставлена в известность.



«Никол Пашинян находится в месте для задержанных лиц, на данный момент я не знаю, где конкретно. Этот вопрос можно адресовать прокуратуре»,- отметил министр юстиции.