Ереван/Медиамакс/. Никол Пашинян вышел из места содержания задержанных лиц.

На свободу вышли также депутаты Национального собрания Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян заявил ранее сегодня, что обратится к главному прокурору, чтобы тот отозвал из парламента ходатайство о лишении неприкосновенности задержанных депутатов Национального Собрания.

Об этом он объявил журналистам, добавив, что направляется на встречу с депутатом Николом Пашиняном.

«Иду, чтобы переговорить и найти решение. Завтрашний день (День памяти жертв Геноцида армян - Медиамакс) крайне важен. Я считаю, что у нас есть достаточно здравого смысла и трезвости, чтобы показать миру, что, несмотря на серьезность проблемы, мы сможем найти логическое решение»,- заявил Карен Карапетян.