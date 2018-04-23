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Премьер-министра заменяет Карен Карапетян



Ереван/Медиамакс/. 23 апреля состоялось экстренное заседание правительства Армении, которое провел первый вице-премьер Карен Карапетян.

В сообщении на сайте правительства говорится:

 

«На экстренном заседании, согласно пункту 14 статьи 7 Закона республики Армения «О структуре и деятельности правительства» и принимая за основу заявление премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, правительство подтвердило невозможность исполнения премьер-министром своих полномочий. 

 

Согласно пункту 5 приложения к решению премьер-министра Армении от 21 апреля, в случае невозможности исполнения полномочий премьер-министра заменяет первый вице-премьер».

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