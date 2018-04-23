Пашинян: «Парламент должен избрать премьером «народного кандидата»

Ереван/Медиамакс/. Депутат, руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян заявил сегодня, что в течение ближайшей недели Национальное Собрание Армении должно избрать премьер-министром «кандидата от народа».

Выступая на митинге на площади Республики, Никол Пашинян заявил, что когда 22 апреля утром Серж Саргсян ушел с их встречи, «для меня стало ясно, что он отныне покинул и пост премьер-министра Армении».

«Сегодня в Армении есть новая власть, которая именуется народом Республики Армения»,- добавил Пашинян.

«Когда в камере меня стали навещать высокопоставленные лица, я понял, что бархатная революция победила. Сегодня утром мне предлагали согласиться, чтобы Серж Саргсян ушел в октябре. Через два часа предложили, чтобы он ушел через месяц, Позже предложили, чтобы Серж Саргсян подал в отставку 25 апреля. Я выслушал все эти предложения и сделал собственное предложение - от вашего имени: он должен подать в отставку в течение 2 часов, и он сделал это»,- рассказал депутат.

Он напомнил, что отставка Сержа Саргсяна была лишь первым пунктом их повестки.

«Шаг второй: Национальное Собрание должно избрать премьер-министром кандидата от народа, и это должно произойти в течение ближайшей недели, после чего будет сформировано временное правительство. Затем в кратчайшие возможные сроки должны состояться внеочередные выборы в Национальное Собрание»,- заявил Пашинян.

Он сообщил, что 25 апреля в 11:00 часов продолжит переговоры вокруг передачи власти без потрясений с исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном.

«Надеюсь, что элита РПА однозначно и безоговорочно признает победу народной бархатной революции. Она не может остаться незавершенной»,- заявил Никол Пашинян.

«Если Серж Саргсян и РПА надеются, что в результате всего этого они продолжат осуществлять теневое управление, призываю как можно скорее откаказаться от этой мысли. Народ победил, и эта победа должна быть признана безоговорочно»,- заявил Пашинян.