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Пашинян проведет «определенные политические консультации»


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Руководитель фракции «Елк» в Национальном собрании Никол Пашинян заявил, что сегодня в 15:00 его сторонники соберутся на Площади Республики и направятся в Цицернакаберд, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.

В видеообращении к своим сторонникам Никол Пашинян напомнил, что утром 25 апреля  состоится второй этап переговоров с властями «о передачи власти без потрясений».

25 апреля в 19:00 часов на Площади Республики Пашинян созывает митинг, чтобы «сообщить людям в известность о ходе переговоров».

«Сегодня мы проведем определенные политические консультации, чтобы четко обозначить, какими шагами мы де-юре провозгласим победу народа», - заявил он.

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