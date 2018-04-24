Пашинян проведет «определенные политические консультации»

Ереван/Медиамакс/. Руководитель фракции «Елк» в Национальном собрании Никол Пашинян заявил, что сегодня в 15:00 его сторонники соберутся на Площади Республики и направятся в Цицернакаберд, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.

В видеообращении к своим сторонникам Никол Пашинян напомнил, что утром 25 апреля состоится второй этап переговоров с властями «о передачи власти без потрясений».



25 апреля в 19:00 часов на Площади Республики Пашинян созывает митинг, чтобы «сообщить людям в известность о ходе переговоров».



«Сегодня мы проведем определенные политические консультации, чтобы четко обозначить, какими шагами мы де-юре провозгласим победу народа», - заявил он.