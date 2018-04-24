Карапетян: Повестка переговоров с Пашиняном открыта

Ереван /Медиамакс/. И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян заявил сегодня, что повестка предстоящих с Николом Пашиняном переговоров открыта.
Об этом он отметил на встрече с аккредитованными в Армении послами.
«Думаю, вы знаете, что в ближайшее время с Николом Пашиняном состоятся переговоры, в ходе которых мы попытаемся найти решения. Повестка открыта, и, как предполагают переговоры, каждая сторона выступит со своими предложениями.
Независимо от всего, еще раз хочу подчеркнуть, что все решения должны быть цивилизованными и логичными, в рамках Конституции и законов, и уверяю, что сделаю все возможное для обеспечения солидарности и сплоченности нашего народа и не скрываю, что того же ожидаю от наших партнеров»,- отметил Карен Карапетян.
И.о. премьер-министра подчеркнул, что страна сделала все, чтобы «избежать насилия, создать атмосферу национальной солидарности и вернуть общественную жизнь в естественное русло».
«Хочу подчеркнуть также роль нашей светлой молодежи. Эта молодежь - наше будущее, и они будут прочной опорой в построении Армении нашей мечты»,- заметил глава правительства.
Коснувшись дальнейшей деятельности государственных учреждений, Карен Карапетян отметил, что они продолжат свою бесперебойную работу.
«Уверен, все наши международные партнеры продолжат бдительно следить, чтобы Азербайджан не питал иллюзий и не прибегал к авантюре, пытаясь воспользоваться внутриполитической ситуацией в Армении. Это посыл должен быть ясен для Азербайджана»,- подытожил он.
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