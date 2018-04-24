Карапетян: Повестка переговоров с Пашиняном открыта

Ереван /Медиамакс/. И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян заявил сегодня, что повестка предстоящих с Николом Пашиняном переговоров открыта.

Об этом он отметил на встрече с аккредитованными в Армении послами.





Политика | 2018-04-23 20:20:02 Пашинян: «Парламент должен избрать премьером «народного кандидата»