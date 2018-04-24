1662 просмотров

Переговоры Карапетян-Пашинян пройдут за закрытыми дверями


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Предстоящие 25 апреля в гостинице «Армения Мариотт» переговоры и.о. премьер-министра Карена Карапетяна и руководителя фракции «ЕЛК» Никола Пашиняна пройдут без журналистов.

Пресс-секретарь партии «Гражданский договор» Тигран Авинян сообщил Tert.am, что в начале встречи состоится протокольная съемка, после чего стороны выступят с заявлениями.

Он отметил, что если на встрече с Сержем Саргсяном должен был обсуждаться лишь вопрос его отставки, то 25 апреля «ожидаются содержательные обсуждения».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Апрель 24, 2018 20:25
Пашинян: Представитель РПА не может стать премьером

Политика | Апрель 24, 2018 20:02
Переговоры Карапетян-Пашинян пройдут за закрытыми дверями

Политика | Апрель 24, 2018 18:44
Карапетян: Повестка переговоров с Пашиняном открыта
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe