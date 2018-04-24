Переговоры Карапетян-Пашинян пройдут за закрытыми дверями

Ереван /Медиамакс/. Предстоящие 25 апреля в гостинице «Армения Мариотт» переговоры и.о. премьер-министра Карена Карапетяна и руководителя фракции «ЕЛК» Никола Пашиняна пройдут без журналистов.

Пресс-секретарь партии «Гражданский договор» Тигран Авинян сообщил Tert.am, что в начале встречи состоится протокольная съемка, после чего стороны выступят с заявлениями.



Он отметил, что если на встрече с Сержем Саргсяном должен был обсуждаться лишь вопрос его отставки, то 25 апреля «ожидаются содержательные обсуждения».