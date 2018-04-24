Пашинян: Представитель РПА не может стать премьером

Ереван /Медиамакс/. Руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян заявил сегодня, что представитель РПА не может стать премьер-министром или кандидатом на этот пост.

Выступая сегодня в Ереване на пресс-конференции для зарубежных журналистов, он подчеркнул, что завтра будет вести переговоры не с и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном, а с РПА.



«В переговорах от РПА должны принять участие председатель Национального собрания, руководитель фракции РПА, и.о. премьер-министра. Если так не будет, не вижу смысла вести переговоры с отдельным человеком»,- заявил Пашинян.



Он подчеркнул, что представитель РПА не может быть премьер-министром или кандидатом на этот пост:



«С завтрашнего дня мы возобновим наши акции, и я надеюсь, что РПА поймет, что нет смысла сопротивляться, и они не попытаются удержать власть»,- отметил депутат.



Он заметил, что открыт для консультаций с политическими силами и при наличии

«интересных предложений» готов их обсудить.



Никол Пашинян заявил, что возглавляемое им движение имеет поддержку более 90 процентов граждан Армении и Диаспоры. «Не советую кому-либо ставить под вопрос победу народа», - подчеркнул Пашинян.



Отвечая на вопросы, он заявил, что «готов взять на себя ответственность и стать кандидатом на пост премьер-министра, если так решит народ». Никол Пашинян признал, что вероятность принятия народом такого решения велика.



Он отметил, что возглавляемое им движение не имело каких-либо контактов с внешними силами – Россией, Евросоюзом, США. «Хочу подчеркнуть, что у этого движения нет какого-либо геополитического подтекста»,- отметил депутат.



Отвечая на вопрос российского журналиста, он заявил, что несмотря на то, что армяно-российские отношения являются дружественными, в них есть и проблемы, требующие решения. В частности, Пашинян упомянул продажу Россией оружия Азербайджану. «Все эти вопросы решаемы, просто необходим позитивный и конструктивный настрой»,- отметил он.