Карапетян готов обсудить вопрос внеочередных выборов

Ереван /Медиамакс/. Депутат Национального собрания Никол Пашинян выступил с заявлением поздно вечером 24 апреля, в котором призвал своих сторонников сегодня в 11:00 часов собраться на площади Республики, «чтобы продолжить и довести до конца ненасильственную, бархатную, народную революцию».

Ранее стало известно, что запланированные на сегодня переговоры Пашияна с и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном не состоятся.



С заявлением в связи с отменой встречи выступил также и.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян.



Он заявил, что «встреча не состоится, поскольку Никол Пашинян односторонне выдвинул новые требования, связанные, в частности, с форматом, повесткой и освещением встречи».



«Он предложил список лиц, которые должны участвовать в переговорах с нашей стороны, а также заявил, что будет вести их исключительно вокруг своей повестки. Имея определенный опыт ведения переговоров, я никогда не слышал о таких переговорах.



Будучи обеспокоенным сложившейся ситуацией, как глава исполнительной власти, имея обязательство по обеспечению естественного ритма жизни страны, я обращаюсь к президенту Армении с тем, чтобы он организовал встречу с привлечением широкого спектра парламентских и внепарламентских сил с целью обсудить сложившуюся внутриполитическую ситуацию и возможные пути развязки, вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов»,- говорится в заявлении Карена Карапетяна.