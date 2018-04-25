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Царукян объявил о «мобилизации», открыто присоединившись к Пашиняну


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Политический совет партии «Процветающая Армения» выступил сегодня с заявлением, которое свидетельствует о том, что лидер партии Гагик Царукян присоединяется к инициированному Николом Пашиняном движению.

«Учитывая то обстоятельство, что партия «Процветающая Армения» во главе с Гагиком Царукяном объявила, что присоединяется к волне всенародного восстания и стоит рядом с народом, мы призываем всех членов нашей партии во всех марзах республики и в Ереване мобилизоваться и выйти на улицу, быть рядом с народом. Мы всегда были и будем рядом с нашей нацией и нашими соотечественниками»,- говорится в сообщении.

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