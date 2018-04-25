Пашинян будет бойкотировать внеочередные выборы

Ереван /Медиамакс/. Депутат Национального собрания, возглавляющий гражданское движение Никол Пашинян заявил сегодня, что в случае проведения предложенных и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном внеочередных парламентских выборов они будут бойкотировать их.





Политика | 2018-04-25 10:45:11 Карапетян: «Кандидат от народа» может быть определен на выборах