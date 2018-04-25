Пашинян будет бойкотировать внеочередные выборы

Ереван /Медиамакс/. Депутат Национального собрания, возглавляющий гражданское движение Никол Пашинян заявил сегодня, что в случае проведения предложенных и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном внеочередных парламентских выборов они будут бойкотировать их.
«Наша первая реакция такова, что будем бойкотировать эти выборы, в том числе посредством активного бойкота. Эти выборы не состоятся, потому что народ победил, а результаты победы народа должны быть признаны сейчас»,- заявил Никол Пашинян.
Он отреагировал также на заявление Карена Карапетяна о том, что «кандидата на пост премьер- министра не выбирают на площади».
«Премьер-министр должен быть избран в Национальном собрании, в соответствии с законом, должен быть выдвинут от фракций Национального собрания, а до этого народ должен дать согласие на выдвижение какого-либо кандидата»,- заявил Никол Пашинян.
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