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Пашинян будет бойкотировать внеочередные выборы


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Депутат Национального собрания, возглавляющий гражданское движение Никол Пашинян заявил сегодня, что в случае проведения предложенных и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном внеочередных парламентских выборов они будут бойкотировать их.

Карапетян: «Кандидат от народа» может быть определен на выборах


«Наша первая реакция такова, что будем бойкотировать эти выборы, в том числе посредством активного бойкота. Эти выборы не состоятся, потому что народ победил, а результаты победы народа должны быть признаны сейчас»,- заявил Никол Пашинян.

Он отреагировал также на заявление Карена Карапетяна о том, что «кандидата на пост премьер- министра не выбирают на площади».

«Премьер-министр должен быть избран в Национальном собрании, в соответствии с законом, должен быть выдвинут от фракций Национального собрания, а до этого народ должен дать согласие на выдвижение какого-либо кандидата»,- заявил Никол Пашинян.

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