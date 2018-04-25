Рубен Варданян: Молодежь не хочет менять одних олигархов на других

24 апреля соучредители гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян и Нубар Афеян дали интервью радиостанции «Свобода».
Представляем некоторые отрывки из ответов Рубеном Варданяном.
Это не «черно-белое»
Мы с Нубаром находимся в Армении уже четвертый день и пытались способствовать, чтобы были приняты взвешенные решения и происходящее не рассматривалось в «черно-белом» свете. Этот кризис касается не только Армении, но и всех армян, армянского мира.
Это не противостояние Никол Пашинян-Серж Саргсян. Надеюсь, это поймут не только отдельные лица, но и вся элита в Армении и в Диаспоре. Говоря «элита», я имею в виду всех тех людей, которые считают себя ответственными за будущее Армении.
Люди вышли на улицу не потому, что были на чьей-либо стороне, а потому что были против несправедливости. Все то, на что жалуются люди, начал Левон Тер-Петросян, продолжил Роберт Кочарян, затем - Серж Саргсян. Мы должны ясно говорить об этом сегодня.
О Серже Саргсяне
Хочу поблагодарить Сержа Саргсяна, который нашел в себе силы, принял решение об отставке и не пошел на кровопролитие. Он сделал очень сложный и важный шаг.
Чтобы эйфория не превратилась в разочарование
Если вдруг эйфория снова превратится в разочарование, это приведет к тому, что Армению покинут все молодые люди. Это будет означать конец Армении.
Если повторится «традиционная» модель изменений, и одного человека с кличкой заменит другой, одного олигарха – другой олигарх, это будет означать конец. Молодежь, вышедшая на улицу, не хочет видеть олигархов и людей с кличками в этой стране.
В 1988 году, когда я был очень молодым, то участвовал в митингах с большим воодушевлением и помню, как сотни тысяч людей выходили на улицу, а Верховный Совет не воспринимал требования людей и не был способен изменить свою позицию. Но что случилось после? Детский писатель стал самым сильным олигархом.
Люди, которые претендуют на формирование новой власти, должны понять, что она должна качественно отличаться от прежней, быть очень открытой, ясной и объединить все интеллектуальные ресурсы.
«Мягкая сила»
Рад, что примененная людьми «мягкая сила» оказалась сильнее жесткой силы властей.
Произошедшее в Армении 23 апреля служит для мира примером того, что Армении удается находить ответы на очень сложные вопросы.
Вместе с тем, я также очень обеспокоен, поскольку произошедшее 23 апреля – это не конец. Это первый и очень важный шаг. К счастью, наша нация проявила благоразумие и почтила 24 апреля – День памяти жертв Геноцида армян, сохранив его аполитичность. Наши 1,5 миллиона жертв помогли нам взять паузу на один день.
О планах
За последние 20 лет я и Нубар, наши семьи, делаем все, чтобы Армения развивалась, стала примером для многих других государств.
В 2002-2003 гг. мы инициировали программу «Армения 2020», которая, кроме четырех сценариев развития Армении, содержала серьезную исследовательскую часть. Она четко демонстрировала проблемы связанные с коррупцией, образованием и многими другими явлениями.
Это исследование мы вручили не только президенту Роберту Кочаряну и министру обороны Сержу Саргсяну, но и политическим партиям. Можно сказать, что дискуссий не произошло. А мы решили, что попробуем создать то будущее, которое нам нравится, без вовлечения в политику.
За 20 лет мы инвестировали более 500 миллионов долларов в некоммерческие проекты в Армении. Моя жена не армянка, но крестилась в армянской церкви, мой сын не гражданин Армении, но служил в Арцахе. Мы верим в свою нацию и ее возможности.
О критике власти
После Апрельской войны 2016 года, когда мой сын служил в Арцахе, я очень ясно говорил о многих вещах, посчитав, что имею за собой моральное право сделать это. Но мы всегда предпочитали не критиковать, но работать и двигаться вперед.
В 2008 году, впервые встретившись с президентом Сержем Саргсяном, мы сказали ему, что будем делать свои программы и, «если Вы нам будете помогать, мы будем благодарны, не будете - это Ваше решение, мы не обидимся». Я также сказал Сержу Саргсяну, что все, что мы делаем, мы делаем для народа, а не для властей. И поэтому не ждем благодарности.
Когда меня спрашивают, почему я публично не говорил о разных явлениях, я отвечаю, что не являюсь политиком, я занят программными изменениями, направленными на новое поколение. И мы видим это новое поколение. Это большая радость, что сегодня у нас есть люди, имеющие собственное мнение.
О «рае»
Не ждите, что кто-нибудь придет и превратит Армению в рай. Такого не будет. Все проблемы не будут решены за день. Не верьте тем, кто обещает привлечь инвестиции в размере 15 миллиардов долларов. Люди, заявляющие о таком, не понимают, какие это суммы.
О народе
Народ умнее, чем нам кажется. Элиты живут иллюзиями, а народ знает все.
Чтобы не родился новый дракон
Нужно сделать все, чтобы в Армении не повторилась драма «Убить дракона». Новый «дракон» не должен родиться.
Я уважаю то, что сделал Никол Пашинян, но это не его победа, а победа народа. Мы должны направить эту силу на добрые дела.
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