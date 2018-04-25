Рубен Варданян: Молодежь не хочет менять одних олигархов на других

24 апреля соучредители гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян и Нубар Афеян дали интервью радиостанции «Свобода».





Представляем некоторые отрывки из ответов Рубеном Варданяном.

Это не «черно-белое»

Мы с Нубаром находимся в Армении уже четвертый день и пытались способствовать, чтобы были приняты взвешенные решения и происходящее не рассматривалось в «черно-белом» свете. Этот кризис касается не только Армении, но и всех армян, армянского мира.

Это не противостояние Никол Пашинян-Серж Саргсян. Надеюсь, это поймут не только отдельные лица, но и вся элита в Армении и в Диаспоре. Говоря «элита», я имею в виду всех тех людей, которые считают себя ответственными за будущее Армении.

Люди вышли на улицу не потому, что были на чьей-либо стороне, а потому что были против несправедливости. Все то, на что жалуются люди, начал Левон Тер-Петросян, продолжил Роберт Кочарян, затем - Серж Саргсян. Мы должны ясно говорить об этом сегодня.

О Серже Саргсяне

Хочу поблагодарить Сержа Саргсяна, который нашел в себе силы, принял решение об отставке и не пошел на кровопролитие. Он сделал очень сложный и важный шаг.

Чтобы эйфория не превратилась в разочарование

Если вдруг эйфория снова превратится в разочарование, это приведет к тому, что Армению покинут все молодые люди. Это будет означать конец Армении.

Если повторится «традиционная» модель изменений, и одного человека с кличкой заменит другой, одного олигарха – другой олигарх, это будет означать конец. Молодежь, вышедшая на улицу, не хочет видеть олигархов и людей с кличками в этой стране.





Рубен Варданян

Люди, которые претендуют на формирование новой власти, должны понять, что она должна качественно отличаться от прежней, быть очень открытой, ясной и объединить все интеллектуальные ресурсы.

«Мягкая сила»

Рад, что примененная людьми «мягкая сила» оказалась сильнее жесткой силы властей.

Произошедшее в Армении 23 апреля служит для мира примером того, что Армении удается находить ответы на очень сложные вопросы.

Вместе с тем, я также очень обеспокоен, поскольку произошедшее 23 апреля – это не конец. Это первый и очень важный шаг. К счастью, наша нация проявила благоразумие и почтила 24 апреля – День памяти жертв Геноцида армян, сохранив его аполитичность. Наши 1,5 миллиона жертв помогли нам взять паузу на один день.

О планах

За последние 20 лет я и Нубар, наши семьи, делаем все, чтобы Армения развивалась, стала примером для многих других государств.





Рубен Варданян и Нубар Афеян

Это исследование мы вручили не только президенту Роберту Кочаряну и министру обороны Сержу Саргсяну, но и политическим партиям. Можно сказать, что дискуссий не произошло. А мы решили, что попробуем создать то будущее, которое нам нравится, без вовлечения в политику.

За 20 лет мы инвестировали более 500 миллионов долларов в некоммерческие проекты в Армении. Моя жена не армянка, но крестилась в армянской церкви, мой сын не гражданин Армении, но служил в Арцахе. Мы верим в свою нацию и ее возможности.

О критике власти

После Апрельской войны 2016 года, когда мой сын служил в Арцахе, я очень ясно говорил о многих вещах, посчитав, что имею за собой моральное право сделать это. Но мы всегда предпочитали не критиковать, но работать и двигаться вперед.

В 2008 году, впервые встретившись с президентом Сержем Саргсяном, мы сказали ему, что будем делать свои программы и, «если Вы нам будете помогать, мы будем благодарны, не будете - это Ваше решение, мы не обидимся». Я также сказал Сержу Саргсяну, что все, что мы делаем, мы делаем для народа, а не для властей. И поэтому не ждем благодарности.





Рубен Варданян

О «рае»

Не ждите, что кто-нибудь придет и превратит Армению в рай. Такого не будет. Все проблемы не будут решены за день. Не верьте тем, кто обещает привлечь инвестиции в размере 15 миллиардов долларов. Люди, заявляющие о таком, не понимают, какие это суммы.

О народе

Народ умнее, чем нам кажется. Элиты живут иллюзиями, а народ знает все.

Чтобы не родился новый дракон

Нужно сделать все, чтобы в Армении не повторилась драма «Убить дракона». Новый «дракон» не должен родиться.

Я уважаю то, что сделал Никол Пашинян, но это не его победа, а победа народа. Мы должны направить эту силу на добрые дела.