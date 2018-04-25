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Карен Карапетян не подавал в отставку



Ереван /Медиамакс/. И.о. премьер-министра Карен Карапетян не подавал заявления об отставке.

«Новости об отставке Карена Карапетяна являются дезинформацией и не соответствуют действительности»,- написал в Facebook его пресс-секретарь Арам Араратян.

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