Карен Карапетян не подавал в отставку

Ереван /Медиамакс/. И.о. премьер-министра Карен Карапетян не подавал заявления об отставке.
«Новости об отставке Карена Карапетяна являются дезинформацией и не соответствуют действительности»,- написал в Facebook его пресс-секретарь Арам Араратян.
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«Новости об отставке Карена Карапетяна являются дезинформацией и не соответствуют действительности»,- написал в Facebook его пресс-секретарь Арам Араратян.
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