Карен Карапетян не подавал в отставку

Ереван /Медиамакс/. И.о. премьер-министра Карен Карапетян не подавал заявления об отставке.

«Новости об отставке Карена Карапетяна являются дезинформацией и не соответствуют действительности»,- написал в Facebook его пресс-секретарь Арам Араратян.