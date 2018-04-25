Серж Саргсян пригласил депутатов РПА на встречу

Ереван /Медиамакс/. Экс-президент и экс-премьер Армении, председатель Республиканской партии Армении Серж Саргсян направил сегодня послание депутатам фракции РПА.
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе партии, в послании, в частности, говорится:
«Я вынужден вновь публично выступить, на этот раз обращаясь к вам. Несмотря на то, что после своей отставки я намеревался не вмешиваться в политические процессы, теперь я считаю, что обязан сделать это.
Я приглашаю вас на встречу со мной, чтобы я смог подробнее объяснить причины моей отставки, представить свои замечания о будущем партии, новом руководстве и важности реформ партии, o другой роли в парламенте для содействия развитию страны.
Приглашаю вас поговорить о мире и стабильности, встреча будет организована лидером фракции РПА».
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