Никол Пашинян - «кандидат от народа»

Ереван /Медиамакс/. «Кандидатом от народа» на пост премьер-министра Армении будет Никол Пашинян.
Сегодня на митинге об этом заявил представитель партии «Гражданский договор» Рубен Рубинян.
Мы ожидаем, что все фракции, представленные в Национальном собрании, выдвинут кандидатуру Никола Пашиняна, сказал он.
«Бархатная революция победила!»,- заявил он.
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