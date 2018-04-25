Никол Пашинян - «кандидат от народа»

Ереван /Медиамакс/. «Кандидатом от народа» на пост премьер-министра Армении будет Никол Пашинян.

Сегодня на митинге об этом заявил представитель партии «Гражданский договор» Рубен Рубинян.



Мы ожидаем, что все фракции, представленные в Национальном собрании, выдвинут кандидатуру Никола Пашиняна, сказал он.



«Бархатная революция победила!»,- заявил он.