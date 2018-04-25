Россия занимает нейтральную позицию, заявил Пашинян

Ереван /Медиамакс/. На состоявшемся сегодня на площади Республики митинге “народный кандидат” в премьер-министры Армении Никол Пашинян объявил, что РПА обязана подписать срочную капитуляцию и признать победу народной революции.

Комментируя тему отставки и.о. премьер-министра Карена Карапетяна, Пашинян подчеркнул, что после отставки Сержа Саргсяна в Армении нет правительства, а это означает, что проблемы отставки нет.



По его словам, Карен Карапетян пытался убедить руководителей силовых структур ввести чрезвычайное положение в Армении, однако это будет бессмысленно, поскольку народ в ту же секунду отменит это решение.



По словам Пашиняна, сегодня он встретился с высокопоставленными представителями официальной Москвы и получил заверения, что Россия признает победу народной революции и занимает нейтральную позицию.



Он вновь подчеркнул, что готов к переговорам, которые будут касаться передачи власти без потрясений и формированию переходного правительства. По словам Пашиняна, ряд депутатов РПА в ходе встречи с ним выразили готовность проголосовать за него в Национальном собрании.



Никол Пашинян пригласил всех присутствующих завтра в 12:00 снова принять участие в шествии, а вечером в 19:00 вновь собраться на «победный митинг» на площади Республики.