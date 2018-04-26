Армен Саргсян заявил, что «мы живем в Новой Армении»

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян заявил сегодня, что «бурные события последних дней в нашей стране являются беспрецедентным явлением».

«То, как гражданское движение путем организованного и цивилизованного развития переросло во всенародное движение, является предметом гордости всех армян.



В истории Армении отныне открыта новая страница. Мы живем в Новой Армении. Это Армения, где каждый живущий здесь гражданин и представители Диаспоры должны приложить свои усилия и усердие для развития страны. Армения, на которую будут указывать в мире, говоря о развитии демократии, управления, гражданского общества, искусства, науки и экономики. Армения, в которой армянин увидит свое будущее и будущее своих поколений. Армения, которую полюбит каждый армянин – государственный чиновник и рядовой гражданин.



Армения, которая будет Арменией моей и твоей мечты. Отрицание этого факта будет политической близорукостью», - говорится в записи президента, которая была сделана 25 апреля по итогам встреч с разными политическими силами и общественно-политическими деятелями.



Армен Саргсян подчеркнул, что «как Серж Саргсян, трезво оценив ситуацию, открыл ворота в Новую Армению, так и все политические силы, особенно представленные в парламенте, должны солидарно проложить этот путь, руководствуясь Конституцией».



«Все мы обязаны должным образом выполнить эту историческую миссию, которая досталась нам, и в этот судьбоносный для нашей нации момент сделать этот шаг. Политические силы, пользующиеся доверием большинства, должны сообща направить страну по этому пути»,- заявил президент Армении.