Блокировка улиц Еревана временно приостановлена

Ереван/Медиамакс/. Депутат Национального собрания Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook призвал «временно прекратить блокировку улиц Еревана».

Он подчеркнул, что «по городу не должны ездить машины без госномеров».

«Вчера вечером я получил тревожные новости о том, что в городе есть машины, которые беспорядочно водят без номеров. Есть люди, которые пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы дискредитировать нас»,- сказал Никол Пашинян.