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Блокировка улиц Еревана временно приостановлена


Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. Депутат Национального собрания Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook призвал «временно прекратить блокировку улиц Еревана».

Он подчеркнул, что «по городу не должны ездить машины без госномеров». 

 

«Вчера вечером я получил тревожные новости о том, что в городе есть машины, которые беспорядочно водят без номеров. Есть люди, которые пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы дискредитировать нас»,- сказал Никол Пашинян. 

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