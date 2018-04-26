Никол Пашинян: Вопрос премьер-министра для нас принципиален

Ереван/Медиамакс/. Лидер оппозиционного движения Никол Пашинян продолжает настаивать, что власть должна быть передана «народному премьер-министру», после чего только будут проведены внеочередные парламентские выборы.

«Мы не раз видели организованные РПА выборы, и новые, внеочередные выборы не могут быть честными, если их организует РПА. У РПА и Карена Карапетяна нет власти в Армении и они не могут проводить выборы. Мы должны трезво оценивать ситуацию - результаты смены власти должны быть признаны, иначе кризис продолжится»,- заявил Никол Пашинян в интервью телеканалу «Кентрон».

Он отметил, что для контроля над выборами есть один рычаг - это пост премьер-министра, и РПА должна уступить его народу.

«Народ, сотворивший победу, должен быть уверен, что его победа будет признана. Мы готовы обсудить вопрос других институтов, контролирующих выборы, и присутствие в них РПА»,- отметил он.

На вопрос, что мешает, чтобы работающий 40-50 дней премьер-министр был из РПА, а вице-премьеры из «Елк»-а, Никол Пашинян ответил:

«Народ победил, и если вы говорите о 40 днях, я думаю, что все мы убедились, что 5-6 дней могут иметь серьезное значение в нашем политическом процессе. Мы не можем снова доверять коррумпированной системе РПА управление Республикой Армения. Для нас принципиален вопрос премьер-министра, поскольку рычаги власти сконцентрированы в руках премьера, и я не исключаю, что некоторые члены действующего правительства будут в составе правительства».

Он подчеркнул, что выборы премьер-министра пройдут в Национальном собрании, в соответствии с Конституцией и выразил надежду, что фракции сделают свой шаг и выберут предложенного народом премьера, а сформированное им временное правительство обеспечит проведение свободных и честных выборов.

Что касается компромиссного варианта премьер-министра, который не будет ни из «Елк»-а, ни из РПА, Никол Пашинян вновь напомнил о победе народа:

«Народ победил, не может быть политического решения без констатации политической ситуации. Соотношение сил должно быть определено не на внеочередных парламентских выборах, а сегодня. На выборах премьер-министра в Национальном собрании должна быть признана политическая ситуация. Если будет предпринята попытка не признать победу народа, мы вернемся к первоначальному плану и заблокируем Национальное собрание».

Он напомнил, что «они борются против системы», а «новая власть усилит механизмы сдержек и противовесов, а сосредоточение суперполномочий в руках премьер-министра будет сбалансировано».

Он заверил: «В итоге их (РПА - Медиамакс) олигархов не заменят наши олигархи. Если такое случится, то все эти изменения становятся бессмысленными. Тем самым мы проявим неуважительное отношение к пройденному пути и к народу. Изменения будут только положительными, никто не должен бояться, охоты на ведьм не будет».