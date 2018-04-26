Блокировка улиц Еревана временно приостановлена

Ереван/Медиамакс/. Депутат Национального собрания Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook призвал «временно прекратить блокировку улиц Еревана».
Он подчеркнул, что «по городу не должны ездить машины без госномеров».
«Вчера вечером я получил тревожные новости о том, что в городе есть машины, которые беспорядочно водят без номеров. Есть люди, которые пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы дискредитировать нас»,- сказал Никол Пашинян.
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