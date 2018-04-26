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Состоялась телефонная беседа Путина и Карапетяна



Ереван/Медиамакс/. И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян провел сегодня телефонную беседу с президентом России Владимиром Путины.

В пресс-службе правительства отметили, что собеседники коснулись внутриполитической ситуации в Армении.
 
Они подчеркнули, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно произойти исключительно в правовом поле, в рамках действующей Конституции и на основе состоявшихся в апреле 2017 года легитимных парламентских выборов. В этом контексте была подчеркнута важность избрания премьер-министра республики 1 мая Национальным собранием Армении.

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