Состоялась телефонная беседа Путина и Карапетяна

Ереван/Медиамакс/. И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян провел сегодня телефонную беседу с президентом России Владимиром Путины.

В пресс-службе правительства отметили, что собеседники коснулись внутриполитической ситуации в Армении.



Они подчеркнули, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно произойти исключительно в правовом поле, в рамках действующей Конституции и на основе состоявшихся в апреле 2017 года легитимных парламентских выборов. В этом контексте была подчеркнута важность избрания премьер-министра республики 1 мая Национальным собранием Армении.