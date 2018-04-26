Состоялась телефонная беседа Путина и Карапетяна

Ереван/Медиамакс/. И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян провел сегодня телефонную беседу с президентом России Владимиром Путины.
В пресс-службе правительства отметили, что собеседники коснулись внутриполитической ситуации в Армении.
Они подчеркнули, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно произойти исключительно в правовом поле, в рамках действующей Конституции и на основе состоявшихся в апреле 2017 года легитимных парламентских выборов. В этом контексте была подчеркнута важность избрания премьер-министра республики 1 мая Национальным собранием Армении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.