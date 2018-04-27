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Никол Пашинян встретился с Арменом Саргсяном-27.04.18-10:56


Фото: Photolure


Ереван, 27 апреля. /Медиамакс/. Депутат Национального собрания Армении, лидер оппозиционного движения Никол Пашинян сообщил сегодня, что вечером 26 апреля встретился с президентом Армении Арменом Саргсяном.

«Мы обсудили сложившуюся в Армении ситуацию и возможные пути урегулирования.

P.S. Господин Саргсян принес с собой документы о том, что он утратил гражданство Великобритании в декабре 2011 года»,- говорится в сообщении.

На официальном сайте президента Армении пока нет информации о встрече.

Никол Пашинян сообщил также, что вечером 26 апреля провел встречу с представителем Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Арсеном Амбарцумяном и руководителем фракции АРФ «Дашнакцутюн» Арменом Ростомяном.

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