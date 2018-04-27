Никол Пашинян встретился с Арменом Саргсяном-27.04.18-10:56

Ереван, 27 апреля. /Медиамакс/. Депутат Национального собрания Армении, лидер оппозиционного движения Никол Пашинян сообщил сегодня, что вечером 26 апреля встретился с президентом Армении Арменом Саргсяном.

«Мы обсудили сложившуюся в Армении ситуацию и возможные пути урегулирования.



P.S. Господин Саргсян принес с собой документы о том, что он утратил гражданство Великобритании в декабре 2011 года»,- говорится в сообщении.



На официальном сайте президента Армении пока нет информации о встрече.



Никол Пашинян сообщил также, что вечером 26 апреля провел встречу с представителем Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Арсеном Амбарцумяном и руководителем фракции АРФ «Дашнакцутюн» Арменом Ростомяном.