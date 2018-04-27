Встреча Карапетян-Пашинян не состоится

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь и.о. премьер-министра Арам Араратян заявил сегодня, что учитывая выдвинутые Николом Пашиняном односторонние требования, его встреча с Кареном Карапетяном не может быть эффективной.

Арам Араратян, в частности, заявил:



«Очередное приглашение Никола Пашиняна практически не отличается от предыдущего, кроме того, что на этот раз он не диктует, с кем нужно прийти на переговоры.



Ответ Карена Карапетяна тот же, что и в прошлый раз. Переговоры, в которых одна сторона диктует повестку, а другая не может представить свою, не могут считаться переговорами.



Кроме того, Карен Карапетян остается при том мнении, что ведение переговоров в присутствии СМИ предполагает, что их целью не является достижение результата.



По этой причине участие в «переговорах», которые не имеют возможности найти решение, и.о. премьер-министра считает неперспективным.



По мнению Карена Карапетяна, господину Пашиняну стоит принять предложение президента республики, направленное всем парламентским и внепарламентским силам о совместном обсуждении сложившейся в стране ситуации и возможных путей ее развязки».