Пашинян призвал 1 мая «заполонить улицы Еревана»

Ереван /Медиамакс/. Депутат Национального собрания, лидер оппозиционного движения Никол Пашинян заявил, что его встреча с и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном не состоялась, поскольку «в Республиканской партии царит полный хаос».
«Мы готовы к переговорам, но Карапетян не пришел. Наша программа остается неизменной: мы будем шаг за шагом двигаться вперед и продолжим митинги. Политический кризис в Армении не разрешен, и мы должны работать для его
разрешения посредством митингов и переговоров»,- объявил Никол Пашинян.
Он призвал граждан 1 мая «заполонить улицы Еревана».
«Я ожидаю сотни тысяч граждан на улицах Еревана 1 мая. С этого момента призываем граждан Армении утром в 08:00 часов 1 мая быть в Ереване и заполонить улицы, площади Еревана, в том числе - рядом с Национальным собранием»,- отметил лидер оппозиционного движения.
Говоря о вероятности избрания представителя РПА на пост премьер-министра, Никол Пашинян отметил:
«Если премьер-министром будет избран член РПА, то кризис не разрешится, и мы посредством мирных митингов попробуем объяснить республиканцам, господину Карену Карапетяну, как мы сделали в случае Сержа Саргсяна, что он не понимает реальной политической ситуации в стране».
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