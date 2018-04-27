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«Дашнакцутюн» призывает объединиться вокруг единого народного кандидата


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. АРФ «Дашнакцутюн» выступила сегодня с новой инициативой.

«Подтверждая наши подходы относительно развязки сложившейся в результате народного движения ситуации, с целью поиска урегулирования в рамках Конституции и законов, АРФ «Дашнакцутюн» предлагает:

В преддверии заседания Национального собрания 1 мая с участием всех парламентских фракций единогласно сформировать единую политическую повестку вокруг единого кандидата, пользующегося доверием народа, который должен на оснօве всеобщего согласия представить соответствующий состав и план действий правительства»,- говорится в сообщении.

АРФ выразила готовность провести предметные дискуссии данной инициативы со всеми заинтересованными сторонами.

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