Карен Карапетян «Я никогда не проигрывал переговоры»

Ереван /Медиамакс/. И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян заявил сегодня, что переговорым перспективны лишь в том случае, когда у сторон есть желание услышать друг друга.

«Договорятся или нет, проявят гибкость или нет - покажет процесс. Но изначально заявлять, что «повестка такова», и другая сторона не может предлагать свою повестку - это не переговоры», - отметил Карен Карапетян в интервью телеканалу «Шант».



Комментируя заявление Никола Пашиняна, которым лидер оппозиционного движения поставил под вопрос способность главы правительства вести переговоры, Карен Карапетян заявил, что у него есть богатый переговорный опыт и до сих он пор не проигрывал переговоры.



«Быть хорошим оратором - еще не значит быть хорошим переговорщиком», - парировал Карен Карапетян.



«В условиях, когда мы говорим о демократии, плюрализме, заявление «или я буду премьер-министром, или глава правительства вообще не будет избран» напоминает попытку монополизировать политическое поле. Я с большим уважением отношусь к тем нашим гражданам, которые выражают свое несогласие и протест. Но мы должны сформировать политическую культуру слушать друг друга. Сейчас собравшиеся в одном месте наши граждане говорят, что «этот человек – наш премьер-министр». В другом месте могут собраться другие люди и указать на другого челвека. Как мы будем выбирать? Для этого есть платформа, где кандидат в премьер-министры должен представить свою программу относительно экономических, внешнеполитических, социальных и многих других вопросов. Мы должны выбирать программу и команду, а не человека. Приходите в Национальное собрание, представьте свою программу, и если у вас есть эти голоса, получите его и станьте премьер-министром. Но заявлять, что «могу быть только я, другого кандидата нет» – не думаю, что наша цель – иметь такое общество», - отметил Карен Карапетян.