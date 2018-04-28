Карен Карапетян против выдвижения Карена Карапетяна

Ереван /Медиамакс/. Депутат от фракции РПА Карен Карапетян выразил мнение, что «в сложившейся ситуации будет неправильным, если РПА выдвинет своего кандидата в премьер-министры».

Карен Карапетян - брат основателя группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Ранее он занимал пост руководителя аппарата президента Армении Сержа Саргсяна.



«В условиях новых реалий РПА не сможет эффективно управлять. РПА правила много лет, и общественные протесты явлюятся ответом на это правление. Что касается и.о. премьер-министра Карена Карапетяна, чье имя упоминается в качестве вероятного кандидата от РПА, то он очень умный человек, и думаю, что не пойдет на выборы в противоречивом поле ради того, чтобы остаться у власти. Если пойдет, то ошибется, если пойдет, значит, окажется, что я его плохо знаю», - заявил депутат в интервью 1in.am.



Говоря о роли Самвела Карапетяна, депутат заявил:



«Подходы Самвела Карапетяна никогда не были персонифицированными. Для него и для нашей семьи первоочередным являются стабильность и сбалансированность страны. Так было всегда, так есть сейчас и так будет в будущем. А различного рода спекуляции являются отражением нынешнего эмоционального состояния и со временем затихнут».