Наири Петросян сформирует офис Сержа Саргсяна

Ереван /Медиамакс/. Наири Петросян сформирует офис экс-президента Армении Сержа Саргсяна.
«Вчера я встретился с третьим президентом Армении Сержем Саргсяном. Он предложил мне взять на себя работу по формированию офиса экс-президента Республики Армения. Я всегда считал за честь работать с ним как с главой государства и с радостью принимаю это предложение. Дополнительные сведения об офисе сообщу после», - сообщил Наири Петросян на своей странице в Facebook.
В последние годы дипломат Наири Петросян был референтом президента Армении.
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