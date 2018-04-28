Наири Петросян сформирует офис Сержа Саргсяна

Ереван /Медиамакс/. Наири Петросян сформирует офис экс-президента Армении Сержа Саргсяна.

«Вчера я встретился с третьим президентом Армении Сержем Саргсяном. Он предложил мне взять на себя работу по формированию офиса экс-президента Республики Армения. Я всегда считал за честь работать с ним как с главой государства и с радостью принимаю это предложение. Дополнительные сведения об офисе сообщу после», - сообщил Наири Петросян на своей странице в Facebook.



В последние годы дипломат Наири Петросян был референтом президента Армении.