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Президент провел встречи с С.Саргсяном и К.Карапетяном


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян продолжает консультаций для снижения внутриполитического напряжения и поиска решений.

Армен Саргсян провел встречи с председателем Республиканской партии Армении Сержем Саргсяном и вице-председателем РПА Кареном Карапетяном, передает пресс-служба президента.

«Встречи носят конструктивный характер. Президент надеется, что совместными усилиями будет возможно найти взаимоприемлемое решение. Президент приветствует встречу Верховного Патриарха с Николом Пашиняном. Он также приветствует усилия всех политических сил, общественных организаций и частных лиц, направленные на достижение логичной и рациональной развязки сложившейся ситуации», - говорится в сообщении.

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