РПА не выдвинет кандиатата в премьер-министры

Ереван /Медиамакс/. Республиканская партия Армении не будет выдвигать кандидата на пост премьер-министра.

Об этом сегодня после заседания РПА объявил вице-спикер Национального собрания, спикер РПА Эдуард Шармазанов.



Он подчеркнул, что в основе такого решения лежит изменение политической ситуации, и они руководствуются национальным интересом.



На вопрос, как проголосует фракция РПА, Эдуард Шармазанов ответил, что партия объявит об этом 30 апреля в 18:00.