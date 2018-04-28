РПА не выдвинет кандиатата в премьер-министры

Ереван /Медиамакс/. Республиканская партия Армении не будет выдвигать кандидата на пост премьер-министра.
Об этом сегодня после заседания РПА объявил вице-спикер Национального собрания, спикер РПА Эдуард Шармазанов.
Он подчеркнул, что в основе такого решения лежит изменение политической ситуации, и они руководствуются национальным интересом.
На вопрос, как проголосует фракция РПА, Эдуард Шармазанов ответил, что партия объявит об этом 30 апреля в 18:00.
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