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Гагик Царукян: «Процветающая Армения» поддержит народного кандидата


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил, что его кандидатура не будет выдвинута на выборах премьер-министра Армении на специальном заседании Национального собрания 1 мая.

Об этом он заявил в интервью программе «Урвагиц» телеканала Кентрон, добавив, что в парламенте партия поддержит кандидата от народа, в роли которого выступил лидер движения «Сделай шаг» , кандидат от фракции «Елк» Никол Пашинян.

«У нас не может быть иной позиции, если победа принадлежит народу, никто не может украсть эту победу. Я и моя команда, все как один, отдадим свой голос кандидату от народа»,- отметил он.

Говоря о движении, он заявил, что «некорректное поведение РПА накопило в народе ненависть. Народ сразу поднялся на ноги и это была победа народа. Даже если РПА выдвинет кандидата, мы с ним не будем иметь делօ  и не отдадим ему голос».

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