Никол Пашинян продолжает встречи с фракциями

Ереван/Медиамакс/. На предстоящих 1 мая выборах премьер-министра Армении фракция «Царукян» единогласно проголосует за Никола Пашиняна.
Об этом объявил сегодня руководитель фракции «Елк», лидер оппозиционного движения Никол Пашинян по итогам встречи с фракцией «Царукян».
На вопрос, выдвинула ли взамен фракция «Царукян» какие-либо предусловия, депутат ответил, что «подобные темы не обсуждаются, более того, он сам не считает правильным обсуждать такие вопросы сейчас».
Ранее сегодня Никол Пашинян встретился с возглавляемой им фракцией «Елк», которая единогласно решила выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Армении.
Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что в 13:00 запланирована его встреча с АРФ «Дашнакцутюн», а в 15:00 - с фракцией РПА.
Депутат также напомнил, что сегодня в 17:00 состоится шествие от площади Гарегина Нжде, а в 19:00 – митинг на Площади Республики.
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