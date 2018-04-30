Никол Пашинян продолжает встречи с фракциями

Ереван/Медиамакс/. На предстоящих 1 мая выборах премьер-министра Армении фракция «Царукян» единогласно проголосует за Никола Пашиняна.

Об этом объявил сегодня руководитель фракции «Елк», лидер оппозиционного движения Никол Пашинян по итогам встречи с фракцией «Царукян».



На вопрос, выдвинула ли взамен фракция «Царукян» какие-либо предусловия, депутат ответил, что «подобные темы не обсуждаются, более того, он сам не считает правильным обсуждать такие вопросы сейчас».



Ранее сегодня Никол Пашинян встретился с возглавляемой им фракцией «Елк», которая единогласно решила выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Армении.



Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что в 13:00 запланирована его встреча с АРФ «Дашнакцутюн», а в 15:00 - с фракцией РПА.



Депутат также напомнил, что сегодня в 17:00 состоится шествие от площади Гарегина Нжде, а в 19:00 – митинг на Площади Республики.