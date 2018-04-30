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Пашинян хочет сформировать «правительство согласия»


Фото: Photolure

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Руководитель фракции «Елк», кандидат в премьер-министры Никол Пашинян заявил сегодня, что в случае избрания хочет сформировать «правительство согласия».

Об этом он заявил на встрече с фракцией РПА в Национальном собрании, отвечая на вопрос депутата Хосрова Арутюняна о том, кто будет занимать ключевые посты в новом правительстве.

«Хочу четко заявить, что наша цель не заключается в закреплении победы одной силы и поражения другой посредством формирования нового правительства»,- отметил Никол Пашинян. Он подчеркнул, что хочет сформировать «правительство согласия» и надеется, что это будет возможным.

Никол Пашинян не назвал конкретные имена претендентов на посты в правительстве, мотивируя это тем, что многое будет зависеть от предстоящего 1 мая голосования политических сил в парламенте.

«Очень важно будет понять мотивацию тех, кто проголосует «за»»,- отметил Никол Пашинян.

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