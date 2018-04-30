Завтра состоится «большой праздник», заявил Пашинян

Ереван /Медиамакс/. Кандидат на пост премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «велика вероятность, что 1 мая выдвинутый вами кандидат будет избран главой правительства».

Выступая на митинге на Площади Республики, он напомнил, что три из четырех фракций Национального собрания объявили, что проголосуют за него, а РПА объявила, что не будет препятствовать этому выбору.



«Однако существенным является не то, кто будет премьер-министром. Существенным является то, что отныне есть народ, который четко знает, что нужно делать, если какая-либо власть в Армении попытается обнаглеть. Вот главное событие», - заявил кандидат в премьер-министры.



«Завтра на этой площади будет большой праздник, на котором армянский народ отпразднует свою победу. Всех призываю с 11:00 собраться на этой площади и отпраздновать собственную победу», - заявил Никол Пашинян.



Выступая на митинге, депутат Национального собрания Арарат Мирозян перечислил четыре основные цели и задачи временного правительства, которое должен будет сформировать Пашинян:



1. Обеспечить по возможности широкую политическую солидарность;

2. Обеспечить естественную деятельность страны;

3. Реформировать Избирательный кодекс и другие законы, которые существенно влияют на проведение выборов;

4. Провести внеочередные парламентские выборы.