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Завтра состоится «большой праздник», заявил Пашинян


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Кандидат на пост премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «велика вероятность, что 1 мая выдвинутый вами кандидат будет избран главой правительства».

Выступая на митинге на Площади Республики, он напомнил, что три из четырех фракций Национального собрания объявили, что проголосуют за него, а РПА объявила, что не будет препятствовать этому выбору.

«Однако существенным является не то, кто будет премьер-министром. Существенным является то, что отныне есть народ, который четко знает, что нужно делать, если какая-либо власть в Армении попытается обнаглеть. Вот главное событие», - заявил кандидат в премьер-министры.

«Завтра на этой площади будет большой праздник, на котором армянский народ отпразднует свою победу. Всех призываю с 11:00 собраться на этой площади и отпраздновать собственную победу», - заявил Никол Пашинян.

Выступая на митинге, депутат Национального собрания Арарат Мирозян перечислил четыре основные цели и задачи временного правительства, которое должен будет сформировать Пашинян:

1. Обеспечить по возможности широкую политическую солидарность;
2. Обеспечить естественную деятельность страны;
3. Реформировать Избирательный кодекс и другие законы, которые существенно влияют на проведение выборов;
4. Провести внеочередные парламентские выборы.

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