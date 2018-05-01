РПА намерена провалить выборы премьера, заявил Пашинян

Ереван, Медиамакс. Руководитель фракции «Елк», кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян заявил, что фракция РПА намерена провалить намеченные на сегодня выборы главы правительства.

«В последние дни члены фракции РПА говорили, что не будут препятствовать избранию народного кандидата на пост премьер-министра. Но некоторое время назад мы получили информацию о том, что на ночном собрании под руководством [экс-президента Армении] Сержа Саргсяна было принято решение провалить намеченные на 1 мая выборы премьер-министра в парламенте», - заявил Пашинян в ночном видеообращении.



«Призываю вас с раннего утра 1 мая сотнями тысяч собраться на площади Республики, продемонстрировать свою волю и сорвать новый план Сержа Саргсяна», - заявил своим сторонникам Никол Пашинян.



Вечером 30 апреля представитель РПА Эдуард Шармазанов заявил, что их фракция примет решение о голосовании после того, как ознакомится с программой Никола Пашиняна на специальном заседании парламента 1 мая.



РПА собственного кандидата в премьеры не выдвинула.